Dalila vai meter chifre em Roberval e ficar com Raul em 'Alma Gêmea'?

Uma pergunta surge na reta final da reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo): Dalila (Fernanda Machado) vai ceder às investidas do vilão Raul (Luigi Baricelli) ou terá um final feliz ao lado de Roberval (Rodrigo Phavanello)?

O que vai acontecer

Recentemente, o ex-marido de Olívia (Drica Moraes) vem investindo novamente em Dalila. Ele até tentou agarrá-la, causando uma confusão que fez Roberval se separar da esposa.

Porém, Dalila se mostrará firme e não irá ceder aos encantos de Raul na reta final de "Alma Gêmea". A moça terá um final feliz ao lado de sua filha e Roberval.

Nos próximos capítulos, ela irá depor contra Raul na audiência de separação do vilão com Olívia. Com isso, Roberval terá certeza que sua esposa esqueceu de vez o ex-amante.

O ricaço parabenizará a mulher pela atitude corajosa. Depois disso, eles reatam o casamento e têm um final feliz bem longe das armações de Raul.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.