Cubo gigante: maior prédio do mundo começa a ser erguido na Arábia Saudita

O Mukaab, aquele que deverá ser o maior prédio do mundo, começou a ser construído em Riad, na Arábia Saudita. O anúncio foi feito pela construtora New Murabba, que havia revelado em setembro que cerca de 7 milhões de metros cúbicos já haviam sido escavados no local em preparação para o início da obra.

Em formato de cubo, o Mukaab não deverá ser o mais alto prédio — esta coroa segue com o Burj Khalifa, de Dubai, do alto de seus 828 metros. Mas, com 400 metros de altura, largura e profundidade, ele terá a maior área de solo (cerca de dois milhões de metros quadrados) e o maior espaço interior, promete a construtora, com 64 milhões de metros cúbicos de volume.

O marco zero do Mukaab, na Arábia Saudita Imagem: Divulgação/New Murabba Development Company

Desde 1968, o recorde é do prédio da Boeing em Everett, nos EUA, com 13,4 milhões de metros cúbicos de volume, segundo o Guinness World Records, instituição que certifica e publica o Livro dos Recordes.

Ou seja, a previsão é que o Mukaab seja capaz de comportar cerca de 20 edifícios iguais ao Empire State Building, arranha-céu de Nova York com 102 andares que foi o prédio mais alto do mundo por quase 40 anos, entre 1931 e 1970.

A proposta da construtora — cujo presidente é o príncipe herdeiro da coroa saudita, Mohammed bin Salman Al Saud — é que o cubo fique no coração do novo distrito central da cidade, também chamado de Murabba. No entanto, ele deve ir além, comportando em seu interior sua própria minicidade, por assim dizer. Serão mais de 100 mil apartamentos residenciais e nove mil quartos de hotéis, além de quase 930 mil metros quadrados de lojas e 1,4 milhão de metros quadrados de escritórios.

Estão previstos ainda atrações turísticas, áreas de lazer e centros culturais dentro do cubo, segundo informações da revista especializada Architectural Digest. No seu centro, haverá um átrio em formato de domo da altura do prédio com uma torre em espiral, além de cortinas de projeção, cujas funções serão experiências digitais imersivas e holográficas criadas a partir de inteligência artificial, aos moldes do The Sphere, em Las Vegas, nos EUA.

O "domo" interior do projeto, aos moldes do The Sphere, em Las Vegas Imagem: Divulgação/New Murabba Development Company

Sua fachada recoberta por telas com desenhos triangulares, assim como o seu formato, são uma homenagem ao estilo regional de arquitetura Najdi, caracterizado por prédios de tijolos de barro, com janelas triangulares ou retangulares, além de portas que levam a pátios centrais.

Respeitando esta tradição, haverá áreas verdes também no interior do Mukaab — eles estarão acessíveis a 15 minutos de caminhada de qualquer ponto do cubo.

Mukaab ficará no coração do novo centro de Riade Imagem: Divulgação/New Murabba Development Company

Ambicioso, o novo arranha-céu será complementado no coração da cidade por um museu, uma universidade dedicada a estudos de tecnologia e design, além de centros culturais e de entretenimento. A iniciativa de reformular Riad é parte das preparações do reino para servir de anfitrião a Expo 2030, a Exposição Universal que trará visitantes do mundo inteiro à Arábia Saudita.

Segundo o jornal The New York Post, o edifício está avaliado em cerca de US$ 50 bilhões (R$ 287 bilhões) e será inaugurado em 2030.