Cristina termina 'Alma Gêmea' toda queimada e ao lado de Débora; relembre

Qual será o final de Cristina em "Alma Gêmea" (Globo)? A personagem de Flávia Alessandra acaba de perder a mãe envenenada com o próprio veneno que preparou. Em breve, a megera vai vivenciar o verdadeiro inferno.

Cristina morre em 'Alma Gêmea'?

No final de "Alma Gêmea", Cristina enlouquece de vez e sequestra Serena (Priscila Fantin). Rafael (Eduardo Moscovis) luta para salvar a amada, entra na frente de Serena quando Cristina atira e acaba baleado pela vilã.

Rafael morre e, em seguida, Serena sofre um ataque fulminante do coração. Cristina acredita que sua vingança se completou, mas sofre um golpe duro do destino. Ou melhor, do diabo.

A ambiciosa corre para capturar todas as joias de Luna (Liliana de Castro), mas a mansão começa a pegar fogo. Em meio ao incêndio, Cristina tem um encontro macabro com o demônio, que havia prometido a ela o amor de Rafael e toda a riqueza da família.

O espírito do mal aparece em um espelho e puxa Cristina para dentro dele. Logo após, o espelho se estilhaça em milhares de pedaços, representando o final definitivo da grande vilã da história.