Criando no escuro: artistas libaneses lutam para manter a criatividade viva em um país em guerra

Por Emilie Madi e Riham Alkousaa

BEIRUTE (Reuters) - Enquanto Israel avança com uma ofensiva mortal contra o grupo armado Hezbollah em seu país natal, o artista libanês Charbel Samuel Aoun reflete sobre o papel da arte em um país mergulhado em conflitos.

"Será que a arte ainda tem lugar em uma crise como essa?", questiona Aoun, pintor e escultor de mídias de 45 anos.

Historicamente, o Líbano tem um papel central no cenário artístico do mundo árabe, servindo como um vibrante centro de artes visuais, música e teatro, misturando influências tradicionais e contemporâneas.

Agora, artistas libaneses estão usando seu trabalho como uma válvula de escape para a frustração e o desespero que sentem depois de uma ofensiva israelense que dura um ano e matou mais de 3.200 pessoas, a grande maioria delas desde setembro.

As obras de Aoun são um reflexo direto das crises consecutivas do Líbano. Em 2013, ele começou a coletar poeira de campos de refugiados sírios no Líbano para criar uma série de pinturas em camadas, antes de passar a explorar outros meios.

Agora, diz que a escuridão e a falta de esperança da guerra -- e os destroços deixados pela intensa campanha de bombardeio de Israel no sul e leste do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute -- reavivaram seu desejo de trabalhar com poeira.

"Ou você para tudo ou continua com o pouco que ainda tem significado", afirmou.

Duas de suas exposições foram canceladas devido à guerra. Embora antes vivesse da renda proveniente de sua arte, agora ele também depende da venda do mel de suas colmeias, que ele havia montado inicialmente como um projeto para criar arte com cera de abelha.

"Não posso mais depender do mercado da arte", disse.

Galerias em Beirute fecharam nos últimos meses, com os proprietários dizendo à Reuters que não havia demanda por arte no momento. O famoso museu de arte moderna do Líbano, o Museu Sursock, transferiu suas coleções para um depósito subterrâneo.

A cantora e música libanesa Joy Fayad tem enfrentado o impacto emocional do conflito, que tornou difícil que se apresentasse por meses.

"Isso limitou minha criatividade, foi como se eu tivesse me fechado. Não podia me doar aos outros, nem a mim mesma", disse Fayad, de 36 anos.

Em vez disso, ela dedicou sua energia à composição de músicas. Um dos versos de uma nova música diz: "Você é do povo oprimido, cuja palavra foi silenciada, e pelas armas deles, você está pagando o preço com seu sangue".

(Reportagem de Emilie Madi)