'Cegonho' e Mafalda podem ficar de fora da continuação de 'Êta Mundo Bom!'

Klebber Toledo e Camila Queiroz não devem estar na continuação de "Êta Mundo Bom!" (Globo), prevista para estrear em 2025.

Casal de atores pode ficar de fora

Klebber Toledo, que interpretou Romeu na primeira edição de "Êta Mundo Bom!", já é um desfalque certo no elenco. Segundo informações da coluna F5, o personagem não consta na sinopse original da continuação, que tem o nome provisório de "Êta Mundo Melhor!".

Já a esposa de Toledo, a atriz Camila Queiroz, ainda está sendo sondada por Amora Mautner, a diretora da trama. Na versão inicial, Camila interpretou Mafalda, e foi nos bastidores que ela e Klebber começaram a namorar.

Mafalda é citada na sinopse e por isso não foi descartada de imediato. Contudo, Camila Queiroz, assim como o marido, está envolvida em projetos no streaming, sobretudo na apresentação do reality Casamento às Cegas, que ganhará outra temporada no ano que vem.

Klebber Toledo e Camila Queiroz apresentam o Casamento às Cegas Imagem: Divulgação/Netflix

Em "Êta Mundo Bom", Mafalda e Romeu viveram um romance. O rapaz até ganhou o apelido de "cegonho", pois era assim a mocinha ingênua constantemente se referia às partes íntimas de Romeu. No fim da história, porém, Mafalda o largou para ficar com Zé dos Porcos (Anderson di Rizzi).