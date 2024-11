César Tralli relembra morte da mãe ao lado da filha: 'Brilha uma estrela'

César Tralli relembrou a morte da mãe, Edna Tralli, ao lado da filha, Manuella, de cinco anos de idade. O registro foi compartilhado nas redes sociais do jornalista na noite do último domingo, 10.

"Brilha uma estrela. Manu e eu sempre procurando a mais reluzente. É uma conexão com o céu, com o eterno, com o divino. É uma conexão forte com a minha mãe, com a vovó de Manuella. É saudade pura; é amor puro; é luz na alma que passa de pai para filha. Todos os dias da minha vida converso com minha mãe", escreveu.

A mãe do apresentador do Jornal Hoje morreu em um acidente aéreo em outubro de 2022. Em agosto, ele declarou que apenas o tempo ajuda a superar a perda.

"Me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com minha filha pequena, e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. E aquilo para mim foi um choque", disse na época.

Nos comentários, internautas elogiaram a atitude do apresentador. "Você é luz. Sua mãe tem orgulho de você. Parabéns por educar sua filha com tanto respeito, amor e carinho", disse um. "Que ótimo ensinamento você passa para sua filha. A morte transforma em luz. Sua mãe com certeza é luz", escreveu outro.