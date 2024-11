Cidade brasileira é eleita um dos melhores destinos pra 2025; veja o top 10

Curitiba será um dos melhores destinos a se explorar no ano de 2025, apontou o Lonely Planet.

A indicação do tradicional guia de viagens consta no seu já tradicional "Best in Travel", lista com apostas realizadas todo fim de ano com aqueles que devem ser os mais interessantes lugares no ano seguinte. No total, há 30 indicações divididas em três categorias: países, regiões e cidades.

Por que Curitiba é tão legal?

Considerada uma cidade que valoriza tanto seus cidadãos quanto turistas, a metrópole paranaense foi considerada pelos experts em viagens do Lonely Planet uma experiência imersiva, mas bastante tranquila.

Eles são fãs da ideia de alugar uma bike elétrica para visitar locais "singulares" como o Museu Oscar Niemeyer e o parque Barigui — elogiado por manter sua infraestrutura com energia elétrica fornecida por uma pequena usina hidroelétrica com cachoeira artificial e lago.

O que fazer na capital paranaense

Segundo o Lonely Planet, esta é a programação imperdível na cidade:

1. Apreciar as artes plásticas, em especial as esculturas, e a exposição permanente do Museu Oscar Niemeyer, considerado "impressionante" por ainda parecer moderno mesmo 20 anos após sua inauguração.

2. Curtir o perfume das flores e a paisagem do Jardim Botânico, com muito verde, esculturas, fontes, trilhas e uma estufa "elegante".

3. Fazer o "sublime" passeio de trem entre Curitiba e Morretes, passando por montanhas e florestas com o turístico Serra Verde Express.

As outras 9 cidades sensacionais para 2025

1. Toulouse, na França

Por que vale a pena? Por ser uma espécie de "Paris em miniatura", com um labirinto de galerias de arte em antigas fábricas, excelentes opções de gastronomia e lindas paisagens à beira de seus canais. Em 2025, reabre o Musée des Augustins, um antigo mosteiro gótico que se tornou o principal espaço de belas-artes da cidade desde 1795.

2. Puducherry (ex-Pondicherry), na Índia

Por que vale a pena? Situada no Golfo de Bengala, a cidade atrai visitantes ávidos por conhecer sua arquitetura gaulesa, já que a região foi colônia francesa até 1954. Além disso, Puducherry é repleta de coloridos templos e igrejas, além de outros centros espirituais, e agora atrai também os fãs de praias graças aos esforços do governo local de restaurar o calçadão e a costa.

3. Bansko, na Bulgária

Por que vale a pena? Conhecida como resort nevado, Bansko está se tornando aos poucos um destino movimentado o ano todo, com experiências ao ar livre e outros elementos atrativos aos profissionais curiosos a respeito do vilarejo búlgaro, que agora é um dos principais centros para nômades digitais. Perfeita para trabalhadores remotos e fãs de aventuras.

4. Chiang Mai, na Tailândia

Por que vale a pena? Chiang Mai "emociona por sua elegante combinação de aromas distintos", segundo o Lonely Planet. Com forte cena gastronômica, a paixão por comida é vista nas conversas com locais — que discutem avidamente até qual é a melhor fritada, na experiência dos viajantes do guia — e variada oferta de pratos doces, salgados, apimentados e mais ácidos. É o destino definitivo para quem quer explorar a cozinha tailandesa.

5. Gênova, na Itália

Por que vale a pena? A Itália já é e foi muito explorada, mas Gênova ainda mantém uma aura de segredo, como se fosse um paraíso não descoberto pelos turistas. Mesmo assim, não falta infraestrutura com uma nova conexão de trens de alta velocidade em andamento. O passeio por lá oferece a chance de experimentar boa seleção gastronômica, admirar a costa de tirar o fôlego e sua cena cultural e histórica vibrante.

6. Pittsburgh, nos EUA

Por que vale a pena? Para o guia, Pittsburgh é uma inspiração por combinar um passado industrial com um presente artesanal — marcante em sua vida cultural movimentada por artistas e artesãos. O passeio pela rua Butler foi tido como obrigatório, pela combinação de cafés locais, boutiques, restaurantes independentes e cervejarias. Além disso, a atmosfera é relaxada e familiar — a verdadeira mágica de Pittsburgh.

7. Osaka, no Japão

Por que vale a pena? A próxima Exposição Universal — o maior evento global de design inovador e invenções científicas — acontece por lá em 2025 e, segundo o Lonely Planet, não é à toa: esta seria a cidade de mentalidade mais aberta e dinâmica do Japão. Osaka oferece museus de primeira, saborosos pratos de culinária japonesa em seus restaurantes, com direito a opções veganas, vegetarianas e sem glúten fáceis de encontrar.

8. Palma de Maiorca, na Espanha

Por que vale a pena? Pela cena gastronômica e cultural vibrante, além de uma rica herança de artesanato, monumentos históricos curiosos e uma linda paisagem à beira-mar. A ensolarada Palma é tida como uma das mais estilosas cidades do Mediterrâneo, com um novo calçadão verde e um ritmo dinâmico de experiências e atrações.

9. Edmonton, no Canadá

Por que vale a pena? Edmonton já era famosa pelo seu festival boêmio no distrito de Old Strathcona, mas o centro da cidade se tornou ainda mais vibrante com a abertura do Ice District, o segundo maior centro de esportes e entretenimento da América do Norte. Lar dos Edmonton Oilers, time de hóquei finalista da Stanley Cup em 2024, a cidade de Alberta vê ou celebra o gelo o ano todo e construiu uma gama de atrações ricas no complexo, com direito a spa, hotel, cassino, parque que recebe atrações musicais e área residencial em torno da arena do time. Mas o Lonely Planet ainda recomenda aprender mais sobre a História indígena do local em uma passada no Royal Aberta Museum's History Hall.

Os melhores países para visitar em 2025

