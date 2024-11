Bianca Anchieta surge cheia de joias em ensaio árabe ao lado do namorado

Bianca Andrade, 29, fez seu primeiro ensaio fotográfico árabe após se mudar para Ryiad para acompanhar seu namorado, o jogador de futebol Ângelo Gabriel, que foi contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O que aconteceu

A influenciadora celebrou nas redes sociais um novo ensaio, enquanto se declarou em árabe para o namorado. "Você vê a doçura da vida com quem você ama. Alguém que você quer de todas as criaturas. Minha primeira sessão de fotos com uma equipe saudita", escreveu.

Nas fotos compartilhadas, Ângelo Gabriel aparece com trajes típicos, e Bianca com um vestido acetinado preto. A jovem ainda utilizou um conjunto de joias com esmeraldas.

Em junho deste ano, a influenciadora foi acusada de usar Photoshop em suas fotos. Ao posar de biquíni, Bianca Anchieta recebeu comentários criticando a finura de sua cintura. Em sua defesa, ela garantiu que não havia feito nenhuma edição. Acho que foi o modelo do biquíni embaixo mesmo", garantiu.