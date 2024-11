Ator Theo James pede mais apoio a refugiados atingidos pela crise climática

LONDRES (Reuters) - Os refugiados devem ser incluídos na política climática, disse o ator e embaixador da boa vontade do Acnur Theo James, ao se dirigir à COP29 para pedir maior apoio às pessoas afetadas pelo impacto das mudanças climáticas.

James, cujo avô era um refugiado que fugiu da Grécia para a Síria durante a Segunda Guerra Mundial, se juntará à agência de refugiados da ONU e aos defensores dos refugiados na cúpula climática em Baku.

O ator de "Magnatas do Crime" e "Divergente" viajou para a região de Hodh Chargui, no sudeste da Mauritânia, no mês passado, encontrando-se com refugiados que fugiram do conflito em Mali para uma área que já enfrenta pobreza, acesso limitado a serviços básicos e choques climáticos.

O Sahel semiárido tem sido atingido por extremos climáticos crescentes, incluindo temperaturas mais altas e secas.

"Os refugiados não contribuem para a grande maioria do aumento das temperaturas globais e das emissões de carbono, mas estão na linha de frente do sofrimento", afirmou James à Reuters.

Em seu primeiro relatório sobre o clima divulgado na terça-feira, o Acnur disse que três em cada quatro pessoas deslocadas à força em todo o mundo - 90 milhões em 120 milhões - viviam em países expostos a impactos extremos de mudanças climáticas.

"Agora que o Acnur tem ... dados específicos que vinculam a crise climática às pessoas deslocadas à força e à crise dos refugiados, precisamos ampliar a mensagem de que essas duas coisas estão intimamente interligadas", disse James. "Elas estarão sempre de mãos dadas e ainda mais no futuro."

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)