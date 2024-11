Após cadeirante, Andressa Urach grava vídeo adulto com homens com nanismo

Andressa Urach, 37, produziu um vídeo adulto com homens com nanismo.

O que aconteceu

Após aparecer em uma gravação com um cadeirante na semana passada, a influenciadora, agora, gravou em parceria com dois atores anões. De acordo com a modelo, o fetiche já estava em sua "lista de desejos há muito tempo."

Os parceiros de cena de Andressa, conhecidos como Pistolinha e Big, são irmãos. Eles nasceram com nanismo e atualmente atuam como atores pornô.

Antes de seguirem carreira na indústria adulta, os dois trabalhavam como animadores de festa. " Quero experimentar e viver tudo o que já imaginei. Por que deixar para depois? Quero terminar o ano sem pendências na minha lista de fantasias," declarou Andressa em suas redes sociais.

Urach ainda destacou que esse trabalho é uma forma de se reconectar com sua própria liberdade e autonomia. "É uma jornada de libertação, é viver sem amarras. Se o público quer, e eu me sinto bem, por que não realizar? Eu já fui de tudo um pouco, essa é apenas mais uma fase minha".

Por fim, ela contou que essa não será sua última realização de fetiche no ano. "Até o final do ano quero realizar vários fetiches, é descobrir novas possibilidades. Vocês nem imaginam o que está por vir".