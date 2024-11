Ana Paula Siebert se explica após usar look decotado na Arábia Saudita

Ana Paula Siebert se explicou publicamente após aparecer em fotos usando look decotado durante viagem pela Arábia Saudita, país conservador e que reprime a exposição do corpo feminino em vestimentas.

O que aconteceu

Siebert posou para fotos com look decotado em ensaio feito no deserto na Arábia Saudita. Ao ser questionada sobre a escolha da roupa considerada fora dos padrões para as mulheres árabes, a modelo explicou que as fotos foram feitas no espaço do hotel em que está hospedada, uma área em que os hóspedes internacionais podem usar roupas mais confortáveis, inclusive biquínis.

"Aqui é um hotel internacional, então a gente se veste como quer. Pode usar biquíni na piscina sem problema nenhum, pode usar tomara que caia. As muçulmanas estão vestidas de acordo com a religião delas, mas os turistas podem se vestir como quiserem", declarou a esposa de Roberto Justus no Instagram.

Ela, no entanto, ressaltou a importância de respeitar as leis do país enquanto estiver de passagem como turista. Segundo contou, durante a estadia pelo país de maioria muçulmana, ela anda com uma "pashmina" sempre por perto, ou seja, uma espécie de lã para usar "por cima da nossa roupa" em locais públicos.

"Se fosse um lugar onde tinha muita gente com roupa fechada e cobrindo o rosto, colocávamos a pashmina. Por mais que podemos usar nossas roupas, temos que ter um pouco de bom senso", justificou. "Independente de não ser proibido, a gente tem que ter um certo cuidado. Você está entrando no país, eles estão te recebendo. Então, por que não ter esse cuidado, né?". completou.