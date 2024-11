Ana Castela, Anitta, Filipe Ret: Planeta Atlântida libera line-up para 2025

Planeta Atlântida acontece em 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025, em Xangri-lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Confira line-up

Programação tem Natiruts, Anitta, Matuê e Ana Castela como destaques. Sorriso Maroto, Luísa Sonza, Dilsinho e Pedro Sampaio também estão no line-up.

Festival vai promover encontros no rap. Flipe Ret vai subir ao palco com Caio Luccas, enquanto Wiu convidará Brandão e Poesia Acústica convidará Chyntia Luz.

Kevin o Chris, Livino e Ariel B, representantes do funk, subirão ao palco do festival com para o Baile do Planeta. Os Garotin, Carol Biazin, 3030, Cachorro Grande e Comunidade Nin Jitsu completam a programação.