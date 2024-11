Quem sairá de A Fazenda? Chico Barney aposta em Roça feminina

Do UOL, em São Paulo

O colunista Chico Barney prevê a formação de uma Roça feminina, nesta terça-feira (12), em A Fazenda 16, da Record, mas não arrisca dizer quem será a eliminada desta vez. A declaração do jornalista, conhecido por "palpites certeiros" em reality shows, foi feita durante o Central Splash, no Canal UOL.

Então seria uma roça feminina com Gisele, Flor, Vanessa e Luana. Eu, na minha humilde opinião, Luana não corre nenhum risco numa situação dessa. E qualquer uma das outras três que sair, está muito bem saída. Eu acho que as três têm histórias curiosas, histórias interessantes, histórias que vão fazer bem. para todas as milhares de entrevistas que elas dão depois da eliminação, a Vanessa, a Flora, a Gizelly.

Mas eu tenho dúvidas quem sai, sabia?! Eu não sou capaz de cravar aqui (com certeza!) que a Gisele irá sair. Eu acho que a Flora corre um risco grande, porque a Gizelly, querendo ou não, a menos que os fãs fiquem com o estresse que ela está passando lá dentro... Eu não sei se a Gizelly sai para a Flora ou até mesmo para a Vanessa.

A formação da oitava Roça —termo dado à escolha de participantes que serão indicados para eliminação— ocorre nesta terça-feira (12). Zé Love foi eliminado na roça da última terça-feira, em uma disputa com Flor e Gui.

Falta transparência em transmissão

Chico também criticou a falta de transparência da direção do programa e disse que isso seria um problema estrutural recorrente. A discussão foi levantada devido a queixas e teorias da conspiração levantadas por Zé Love sobre a emissora após a sua eliminação.

Mas eu acho que é uma prática da Fazenda, de uma falta de transparência maior. Qualquer momento que tem, entra alguma coisa mais confusa e eles cortam. Houve momentos em que o streaming da Record ficou várias horas fora do ar. Mas quem entra em A Fazenda, entra já sabendo disso. Eu concordo com a indignação do Zé Love, e acho qualquer pessoa se sentiria assim.

De fato, isso é ruim. A falta de transparência só reforça o negócio que a gente fala todo ano. Essa falta de transparência do Play Plus acaba sendo um tiro no pé do próprio programa. É uma pena.

A comentarista Bárbara Saryne afirmou que a questão tem afetado a todos os participantes, e não apenas um. "É verdade, eu vejo como um problema estrutural que afeta todos os participantes. Eles não escolhem um ali para poder prejudicar. Se for pensar, então, é todo mundo, porque todos ali já tiveram alguma conversa cortada, algum momento de briga que não foi mostrado. É um problema que acaba dando munição para os participantes ficarem falando sobre o programa", avaliou.

Em entrevista ao Link Podcast, o ex-jogador de futebol declarou que suas falas eram "cortadas" na edição, o que tornava o jogo tendencioso. "Eles cortam, jogavam lá pra vaca. E aí? Onde tá o tendencioso nisso?"

O ex-peão ainda acusou a emissora de ter lhe prejudicado no jogo. "Acho que fizeram uma baita sacanagem comigo ali dentro", afirmou. "Respeito muito, foram ótimos comigo ali dentro, me deram todos suporte psicológico, suporte medico... Mas a partir do momento que fizeram comigo ali, daquela forma?".

Zé Love no Power Couple?

Ainda durante o Central Splash, o colunista disse torcer pela participação do ex-jogador Zé Love no Power Couple, outro reality show produzido pela Record, que reúne casais de famosos em uma mansão enfrentando desafios.

Então, acho que falta um pouco de autocrítica a ele [Zé Love]. Ele nunca vai conseguir entender o que ele poderia ter feito melhor para aí, sim, vencer o Power Couple. Porque nós estamos esperando o Zé Love no Power Couple. Quando baixar o ranço que ele tá da Record, ele tem que ir para o Power Couple.

Zé Love é casado com a empresária Luciana Almeida, que participou do Central Splash há alguns dias.

