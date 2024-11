A Fazenda: Flor aposta em saída de Flora nessa semana: 'Está desesperada'

Flor conversou com os peões do G4 nesta terça-feira (12) sobre a roça da semana na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Durante o trato dos animais, Sacha afirmou para a peoa que Flora pode ser eliminada caso vá para a roça.

Flor expôs o jogo de Albert, que contrariava a ideia de Sacha, e disse que quatro pessoas do "grupão" votarão em Flora. "Ele [Albert] acha que a Gizelly sai. Ele quer que a Flora vá, e ele tem certeza que Gizelly sai."

Sacha disse que não tinha certeza sobre o cenário, e que se a roça fosse entre Flora, Vanessa e Gizelly, não saberia dizer quem é a eliminada. "Acho que tá pau a pau ali. Não sei se a Gizelly sai pra Flora não".

Flor, então, disse que Flora está desesperada para escapar da roça. "Tem que ser honesto. As pessoas estão vendo la fora. Só para tentar escapar, a Flora está desesperada. Tentar escapar é uma coisa, ficar articulando é outra."

Já dentro da sede, Juninho comentou com os aliados sobre votar em Flora. "É a melhor opção para não escolher a gente", disse.

