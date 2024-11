Urach desafia Kid Bengala: 'Diz que pipa do vovô não sobe mais'

Andressa Urach, 37, desafiou o ex-ator pornô Kid Bengala, 69, a gravar um vídeo 18+.

O que aconteceu

Produtora de conteúdo adulto cutucou o famoso após ficar sem resposta. "Eu mandei mensagem pra assessoria deles, mas eles não responderam, tá? Mas diz que a pipa do vovô não sobe mais, tá?."

Adoraria dar o meu furico para ele, mas diz que é puro marketing, tá?! Que ele não pega ninguém, que ele só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom.

Modelo, que é embaixadora da Privacy, usou as redes sociais para debochar do fato de que cobra R$ 20 por nudes. Apesar do baixo valor cobrado, ela mostrou que em quantidade, o resultado final seria bem lucrativo.

Ela postou o que seria um print do faturamento e disse que ganha quase R$ 30 mil por dia. "Fechamos o dia hoje com quase 30 mil reais em vendas! Fala mais da mamãe. A mamãe vende conteúdo por 20,00 apenas! A mamãe é inclusiva, ajuda os que mais precisam... entretenimento é saúde, bem-estar".