Taylor Swift e Tyla triunfam na premiação europeia da MTV

Por Marie-Louise Gumuchian

(Reuters) - A megastar do pop Taylor Swift foi a grande vencedora do MTV Europe Music Awards no domingo, conquistando quatro troféus na cerimônia realizada em Manchester, na Inglaterra, que incluiu uma homenagem ao falecido cantor Liam Payne.

Swift, que liderou as indicações com sete, ganhou os prêmios de melhor artista, melhor vídeo por sua colaboração com Post Malone em "Fortnight", melhor ao vivo e melhor artista dos Estados Unidos. Atualmente na América do Norte para sua turnê Eras, ela agradeceu aos fãs por meio de uma mensagem de vídeo.

"O fato de vocês terem prestigiado a turnê, tudo o que aconteceu com o álbum este ano, o vídeo, é simplesmente inacreditável", disse Swift, que lançou seu último álbum "The Tortured Poets Department" em abril.

A cantora sul-africana Tyla veio em seguida, com três prêmios - melhor Afrobeats, melhor R&B e melhor artista africana.

Os prêmios foram retomados depois que o evento do ano passado em Paris foi cancelado logo após o início da guerra de Gaza, na qual os militares de Israel estão lutando contra os militantes do Hamas.

Realizado em uma cidade diferente a cada ano, o evento de domingo foi realizado no novo local do Co-Op Live em Manchester.

A cantora e apresentadora do MTV EMAs pela terceira vez Rita Ora liderou um tributo ao falecido membro do One Direction, Liam Payne, que morreu no mês passado após cair da sacada de um quarto de hotel em Buenos Aires. Ele tinha 31 anos.

"Ele era uma grande parte do mundo da MTV e do meu mundo e acho que de muitos de vocês em casa e de todos aqui esta noite", disse Ora, visivelmente emocionada, que colaborou com Payne na música "For You", de 2018.

Outros vencedores da noite de domingo incluíram Sabrina Carpenter, cujo hit "Espresso" ganhou o prêmio de melhor música, Ariana Grande, que levou o prêmio de melhor pop, e Eminem, que triunfou na categoria de melhor hip-hop.