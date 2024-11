Nem Fátima, nem Bruna: Volney fica com pessoa inusitada em 'Mania de Você'

Irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno), Volney (Paulo Rocha) vai surpreender ao se interessar por uma personagem de destaque de "Mania de Você" (Globo)..

Mudanças em 'Mania de Você'

Na sinopse original, Volney retornaria para o Brasil e se envolveria com Bruna (Duda Batsow). Apesar da mocinha ser sobrinha de consideração do galã, o autor João Emanuel Carneiro manteve a trama no enredo até que precisou fazer alterações em toda a novela, retirando as viradas mais polêmicas, incluindo essa que faz alusão a um caso de 'incesto'.

Bruna (Duda Batsow) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Outra possibilidade para a trama de Volney seria uma relação com Fátima (Mariana Santos). Antes do personagem aparecer em "Mania de Você", a esposa de Robson (Eriberto Leão) se mostrou muito empolgada para conhecê-lo e muita gente já imaginava a formação de um novo casal. No entanto, tudo mudou na novela.

Fátima (Mariana Santos) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Por incrível que pareça, Volney em breve vai se interessar por Mércia (Adriana Esteves). A mudança até soa coerente, uma vez que Volney parece não ter um caráter tão confiável. Ele deve estar, por exemplo, envolvido com o golpe em Viola (Gabz).

O primeiro encontro dos dois ocorre no capítulo do dia 16 de novembro. Depois, Volney convida Mércia para jantar e eles terão uma noite de amor às escondidas.

Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.