Animes: veja produções bem diferentes que vieram do mesmo criador

É muito normal no Japão que um autor de série continue trabalhando após um sucesso e crie novas histórias. Como não esquecer Akira Toriyama que fez "Sand Land" depois de "Dragon Ball" ou mesmo Rumiko Takahashi que criou "Ranma ½" depois do sucesso de "Urusei Yatsura"?

Só que alguns autores decidem ir por outros caminhos, e nessa matéria Splash mostrará séries que podem até ser do mesmo autor, mas que são tão diferentes que muita gente não sabe disso.

"Kaguya-sama: Love is War" e "Oshi no Ko"

Animes "Kaguya-sama: Love is War" e "Oshi no Ko"

Conhecido entre os fãs como "o Death Note do amor", "Kaguya-sama: Love is War" se trata de uma comédia romântica sobre dois adolescentes que não querem dar o braço a torcer para o coração e fazem joguinhos para tentar convencer o outro a declarar sua paixão. A série fez muito sucesso no meio otaku e é possível encontrar vários cortes bem divertidos nas redes sociais.

Só que após "Kaguya-sama: Love is War", o autor Aka Akasaka se juntou com a desenhista Mengo Yokoyari e juntos criaram "Oshi no Ko", um dos grandes sucessos da atualidade. Na trama acompanhamos os bastidores do mundo da fama no Japão, em meio a uma trama envolvendo assassinatos, reencarnações e um figurão misterioso por trás de um relacionamento com uma idol.

Aqui é um ótimo exemplo de séries completamente distintas, e inclusive o traço delas é diferente por uma ser desenhada pelo Akasaka e outro pela Yokoyari. Mesmo assim, o autor pode se gabar por ter criado duas séries muito importantes para o meio otaku.

"Dr. Stone" e "Trilion Game"

Animes "Dr. Stone" e "Trilion Game"

Ainda que tenha sido desenhado por Boichi, o mangá "Dr. Stone" é uma criação que nasceu da mente de Riichiro Inagaki, autor já conhecido por fazer histórias muito diferentes. Antes de desenvolver a trama do cientista adolescente querendo trazer a modernidade de volta a um mundo petrificado, Inagaki foi responsável por criar o fenômeno "Eyeshield 21", mangá de futebol americano sucesso nos anos 2000.

Mas e quem disse que Inagaki parou após as aventuras de Senku? Atualmente ele está roteirizando o mangá "Trillion Game", desenhado pelo lendário Ryoichi Ikegami (de "Crying Freeman"). Nessa história, temos uma dupla de personagens que sonham em crescer a própria empresa de tecnologia e se tornarem ricos.

"Trillion Game" recebeu anime nesta temporada e os fãs de "Dr. Stone" vão identificar ali no fundo algumas semelhanças em desenvolvimento de história.

"Fullmetal Alchemist" e "Silver Spoon"

Animes "Fullmetal Alchemist" e "Silver Spoon"

"Fullmetal Alchemist" é uma das unanimidades otakus, figurando sempre na lista de melhores animes e mangás de todos os tempos por ter sido uma história de ação importante que mesclou personagens fortes com uma trama política bem desenhada. E após o sucesso do Alquimista de Aço era de se imaginar que a autora Hiromu Arakawa iria continuar produzindo séries de combate, não é? Bem, todos estavam errados.

"Silver Spoon" conta a história de Yugo, um rapaz que decide fazer faculdade agrícola no interior pensando que isso seria "mais fácil". Chegando lá ele descobre o sofrimento que é cuidar de bicho, arar uma terra e lidar com seus conflitos familiares.

Na verdade, "Silver Spoon" tem tudo a ver com Hiromu Arakawa porque a autora faz parte do universo agrícola. Ela conta que usou muitas memórias de juventude para as aventuras de Yugo, fazendo com que essa seja uma série excelente para conhecer a mente por trás de "Fullmetal Alchemist".

"Kengan Ashura" e "How Heavy Are the Dumbbells You Lift?"

Animes "Kengan Ashura" e "How Heavy Are the Dumbbells You Lift?"

Sucesso na Netflix, "Kengan Ashura" é um anime que pode não ser dos mais bonitos, mas tem uma base de fãs muito fiel. Ohma Tokita é um lutador que descobre a existência de disputas de luta no submundo corporativo, e muitas empresas resolvem suas pendências na base da porrada mesmo.

Quem vê essa série cheia de luta, violência e músculos excessivamente bem desenhados pode nem ter ideia de que a comédia "How Heavy Are the Dumbbells You Lift?" também foi criada pelo roteirista Yabako Sandrovich. Neste anime acompanhamos a história de uma garota que quer perder uns quilinhos para entrar em forma e entra em uma academia. A graça aqui é brincar com os clichês de um dia a dia fazendo musculação.

E talvez o mais surpreendente é saber que tanto "Kengan Ashura" quanto "How Heavy Are the Dumbbells You Lift?" se passam no mesmo universo ficcional, segundo o autor. A personagem Akemi Soryuin, do anime das marombeiras, vem a ser a irmã mais nova de Shion Soryuin, de "Kengan Ashura".

"As Quíntuplas" e "Go! Go! Loser Ranger"

Animes "As Quíntuplas" e "Go! Go! Loser Ranger"

Uma das grandes comédias românticas dos últimos anos, "As Quíntuplas" inovou ao apresentar uma história na qual a gente não fazia ideia de quem seria o par romântico de Futaro: a trama começa no futuro, com ele se casando com uma das irmãs quíntuplas, e no decorrer da série vamos acompanhando como que ele acabou se apaixonado por uma dessas cinco garotas.

Depois do sucesso de sua obra, Negi Haruba deu uma guinada na carreira e apostou numa série de ação, "Go! Go! Loser Ranger". Neste anime, um grupo de Power Rangers começa a explorar o exército inimigo para que eles simulem ataques constantes à Terra, tudo para os Rangers lutarem toda semana e se mostrarem como os salvadores do mundo. Mas isso vai mudar quando um membro do exército inimigo desenvolve um plano para acabar com esses Rangers maléficos.

"As Quíntuplas" e "Go! Go! Loser Ranger" são séries que é muito difícil falarmos que foram criadas pela mesma pessoa. As temáticas, estilos de história e tudo mais são bastante distintas, e ainda assim são duas séries muito competentes. O que será que Negi Haruba conseguirá fazer em sua próxima produção?