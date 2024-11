Lázaro Ramos conta como é vida sexual com Taís Araujo: 'Marca dia'

Lázaro Ramos, 46, contou como é a vida sexual com a esposa, Taís Araujo, 45.

O que aconteceu

O ator participou do 50 & Tanto, de Angélica, 50. No terceiro episódio de seu novo programa, disponível no Globoplay, a apresentadora quis confissões sobre sexo e desejo de seus convidados.

O ator, que está casado há quase duas décadas com a atriz, contou como eles administram a vida sexual. "A gente vai completar 20 anos de casado. A gente marca dia, hora, lugar para poder transar. Às vezes, sim."

Lázaro ainda admitiu que nem sempre esteve em fases boas de sua vida sexual. "Teve um momento em que a minha prática sexual era absolutamente afetada pelas minhas tensões do dia a dia. E eu não sabia que se podia conversar sobre isso. Se eu estava ansioso, estressado, na cama a minha performance tem que estar presente. Não sabia que eu podia dizer 'quero ir mais devagar', por exemplo".

O ator arrancou risadas dos colegas ao relatar, com muito bom humor, que preferia assistir a desenho do que transar. "Teve uma fase de muita tensão, cansaço e 'Os Simpsons'. Tinha uma época em que 'Os Simpsons' passava nove e meia da noite, e era episódio inédito. Eu estava trabalhando para caramba, e qual era a forma de relaxar? Ver desenho!".