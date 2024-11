Garota do Momento hoje (11): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Clarice (Carol Castro) vai demonstrar compaixão por Beatriz (Duda Santos) sem saber que ela é sua filha biológica. Veja a seguir tudo o que acontecerá no capítulo desta segunda-feira (11) em "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Beatriz confronta Juliano e fica magoada com Clarice. Beto vai atrás de Beatriz. Maristela diz a Juliano que o filho não conseguirá afastar Beto de Beatriz. Lígia tenta se aproximar de Celeste, e Raimundo se irrita. Beatriz deduz que Clarice a trocou por Bia, e afirma a Glorinha que voltará para Petrópolis. Edu responde ao anúncio romântico de Celeste. Raimundo exige que Beto não se afaste de Bia. Clarice repreende Juliano pela acusação injusta contra Beatriz. Beatriz lê no jornal a reportagem de Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.