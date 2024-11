'Fortnite' promete expandir ações musicais: 'Queremos sempre algo novo'

O "Fortnite" vai apostar com cada vez mais força no mercado musical. No início deste mês, o jogo investiu mais uma vez no poder da música com o lançamento do "Capítulo 2 - Remix", contando com a colaboração de Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice WRLD.

Em entrevista a Splash em Nova York, Nate Nanzer, vice-presidente de parcerias globais da Epic Games, explicou a iniciativa da vez e falou sobre os planos da plataforma para o futuro.

Os investimentos em música no "Fortnite" têm trazido resultados positivos tanto para a plataforma quanto para os artistas. Uma pesquisa da Luminate concluiu, por exemplo, que as músicas tocadas no jogo têm um aumento de cerca de 8,7% no consumo na semana seguinte à inclusão.

A Epic vê uma grande interseção entre fãs de música e de jogos. "As duas coisas estão muito ligadas. Temos visto nos últimos anos o poder da música quando trazemos isso para o jogo, os grandes eventos que temos feito, mas também as coisas menores. Até os emotes licenciados com música são coisas que nossos jogadores amam, então estamos tentando fazer com que a música permeie tudo no ecossistema do 'Fortnite'", diz Nanzer.

O "Fortnite" continuará "seguindo na direção da música" com novos formatos e espera resultados positivos do "Capítulo 2 - Remix". "Estamos sempre tentando fazer algo novo. Nunca queremos fazer a mesma coisa de novo e de novo, então [Capítulo 2 - Remix] é a última versão disso. Também nunca misturamos digital com físico, então queremos continuar ultrapassando os limites do que é possível na música."

O jogo promoveu, no início do mês, um show surpresa de Snoop Dogg e Ice Spice na Times Square para promover a empreitada. Ocupando todos os megatelões da avenida, os rappers cantaram seus maiores sucessos em um show surpresa que também foi transmitido virtualmente na plataforma.

A ideia é trazer artistas e gêneros que contemplem os gostos dos jogadores. "Temos jogadores ao redor do mundo, então estamos sempre pensando em garantir que o jogador, seja no Brasil, na Alemanha ou no Japão, possa ouvir músicas que ama no jogo. Vamos continuar expandindo nesse quesito, e durante esse ano, trouxemos um lineup que foi de Lady Gaga a Billie Eilish a Metallica a Karol G. É uma grande gama de gêneros e artistas, então vamos continuar nessa direção."

Um exemplo disso é a colaboração com a família de Juice WRLD, artista querido pelos fãs de "Fortnite", que morreu em 2019. "Nossos jogadores têm pedido a inclusão de Juice WRLD, são muito fãs dele. Queríamos fazer isso, mas não tínhamos encontrado o momento certo. Agora, as estrelas se alinharam e tivemos a ideia certa. Temos uma ótima relação com a gravadora, a mãe dele, e vamos fazer isso de um jeito bem legal. Estamos muito empolgados."

A Epic Games está de olho no mercado brasileiro e espera trazer novidades para os jogadores do país em breve. "O Brasil é uma grande prioridade para o 'Fortnite'. Temos uma equipe dedicada que pensa no Brasil todos os dias, com dezenas de desenvolvedores que trabalham no jogo do Brasil.

O mercado brasileiro é incrível, os jogadores são muito competitivos. Sabemos que eles amam a música e a cultura, então estamos pensando muito nessa comunidade. Não temos novidades ainda, mas estamos pensando em quais parcerias seriam realmente especiais para o Brasil e que podem se tornar realidade um dia. Nate Nanzer

Como funcionará o "Capítulo 2 - Remix"

O "Capítulo 2 - Remix" durará todo o mês de novembro. A temporada resgatará o gameplay do Capítulo 2 original, lançado em 2020, mas "remixado" com as participações dos artistas. Cada um ocupará o jogo por uma semana.

O "Fortnite" também terá a inclusão de calçados como uma nova forma de personalização na plataforma. Os calçados chegam à loja na terça-feira (12) e incluirão peças da Nike e da Jordan, além de originais do jogo.

Veja como vai funcionar:

Semana 1 - a partir de 2 de novembro: Snoop Dogg. Além de transformar a Agência em Doggpound, Snoop emprestou suas roupas e músicas ao jogo. Ele também é o ícone da sexta temporada do Fortnite Festival.

Semana 2 - a partir de 7 de novembro: Eminem. O rapper vai abrir seu próprio restaurante, "Mom's Spaghetti", na Gruta. Ele também terá sua própria arma que dispara letras com um flow super rápido, além de um traje próprio.

Semana 3 - a partir de 14 de novembro: Ice Spice. A Ilha do Tubarão se transforma na Ilha da Ice. Ela também traz ao jogo a Desempuxadora da Ice Spice, o Rifle da Ice Spice e dois trajes inéditos.

Semana 4 - a partir de 21 de novembro: Juice WRLD. Em uma homenagem ao rapper, que era fã do jogo, todos que se conectarem entre às 3h do dia 30 de novembro e às 3h do dia 1º de dezembro receberão o Traje Juice WRLD Slayer. Mais detalhes sobre a participação de Juice WRLD serão divulgados em breve.

*A repórter viajou para Nova York a convite da Epic Games.