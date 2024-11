Chefe da Marvel fala das voltas de Quarteto Fantástico, Demolidor e Blade

Brad Winderbaum foi uma das figuras mais poderosas circulando na D23 Brasil, o evento da Disney que movimentou o Transamérica Expo Center de sexta (8) a domingo (10). Ele pode não ter os poderes de Thor ou Hulk, mas decide o que a Marvel produz para streaming no Disney+. E, com os filmes do estúdio prestes a iniciar um novo ciclo em fevereiro, a chamada Fase Seis do Marvel Cinematic Universe (MCU), ele trabalha junto a Kevin Feige, presidente do estúdio, para a integração do material para cinema e para streaming.

Novo filme do 'Quarteto Fantástico'. Em entrevista nos bastidores da D23, ele evidentemente tenta não colocar pressão em demasia sobre "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", que abre a Fase Seis. É a terceira versão dos quatro heróis no cinema, todas com atores diferentes. E as outras duas não deixaram saudade. "É como nos gibis. Passam os anos, os desenhistas mudam, os roteiristas mudam, e cada um tem sua interpretação." No lugar de pressão, ele vê oportunidade. "Cada cineasta explorou os personagens de seu jeito. Estamos empolgados porque é a nossa vez."

Demolidor e Blade. Winderbaum falou na entrevista sobre o retorno de dois heróis às produções: Demolidor e Blade. Em "Demolidor: Renascido", série no Disney+ em 2025, Charlie Cox volta ao papel do herói cego. O executivo da Marvel admite que o Demolidor é uma série com roteiros menos ambiciosos. O dia a dia do herói não tem viagens espaciais ou vilões que pretendem destruir a Terra. "Demolidor tem os pés no chão, em aventuras mais realistas. Está em Nova York, ele lida com a hierarquia das organizações criminosas, e as forças políticas locais. Está totalmente inserido na cidade."

Quem será o novo Blade? 'Blade', que já foi ao cinema no distante ano de 1998, retorna em um dos filmes da Fase Seis do MCU. Não há data prevista para o lançamento, mas já foi anunciado que Mahershala Ali vai herdar o papel do herói meio-mortal meio-vampiro, que foi de Wesley Snipes no filme original. Winderbaum acredita que os personagens ligados ao Monsterverse da Marvel, como Blade e Cavaleiro da Lua, vão aos poucos encontrando suas conexões com os outros heróis do estúdio. E cita nesse cenário a série de animação que estreia em outubro do ano que vem no Disney+, "Marvel Zoombies", que reúne vários personagens clássicos e mais novos lutando contra ameaças monstruosas.

O papel das séries da Marvel. Winderbaum reconhece que alguns filmes e séries, principalmente séries, acabam exercendo o papel de ampliar a base do público do universo Marvel. Ele vê isso principalmente nas séries no streaming, como "Agatha Desde Sempre". E destaca uma diferença na recepção das pessoas no cinema e na TV de suas casas. "Em um filme no cinema, são duas horas para você entregar o que quer passar. Na TV, é um episódio depois do outro, tem um tempo, principalmente se forem episódios semanais. Então as conversas sobre cada episódio aparecem na internet ou mesmo no papo com os amigos. Isso pode seguir por várias temporadas. A resposta do público pode ir mudando e o envolvimento dele aumentar."

Influência dos quadrinhos. Um apaixonado por gibis, o executivo declara o que acontece com os heróis no papel impresso ainda tem uma grande influência nos lançamentos de cinema e streaming da Marvel. "Bem lá no começo, com o primeiro filme do Homem de Ferro, os quadrinhos já eram a fonte de inspiração para os cineastas. Tínhamos mais de 80 títulos por mês, e contando com anos e anos de publicações para pesquisar o que fazer. E ainda hoje eles continuam sendo a grande inspiração."