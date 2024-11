Após diabetes e cirurgia no coração, Welder Rodrigues relata que jogou doces no lixo

Welder Rodrigues falou sobre a cirurgia cardíaca a qual foi submetido recentemente, para desobstrução de duas artérias coronárias, e sobre o diagnóstico de diabetes que recebeu. A entrevista foi ao ar no programa Fantástico do domingo, 10.

Sobre a forma como detectou o problema de saúde, o humorista relatou: "Uma sequência de sortes. Tava sentindo uma dor muscular, debaixo da costela, no lado esquerdo. Vou ao médico e [faço] uma tomografia. O coração entupido."

Welder comentou que tinha hábitos alimentares muito ruins, e "comia açúcar de forma desesperada": "Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. É só a gente parar e pensar no que está comendo."

Sobre sua recuperação, destacou: "Maravilhosa. Tem que obedecer os médicos, tomar os remédios e fazer a fisioterapia. Estou doido para voltar ao palco. Mas eu, particularmente, faço muito trabalho corporal em cena. Estou esperando o corpo ficar 100%."

Rodrigues ainda prosseguiu: "Recalculei a alimentação. No dia que cheguei em casa, quando soube que estava com diabetes, fui no armário das guloseimas e fiz um ritual: lixo. Açúcar, parou."