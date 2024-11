Agnaldo Rayol sofria de Alzheimer; família comenta queda que levou à morte do cantor

O programa Fantástico do domingo, 10, levou ao ar uma matéria com o cantor Agnaldo Rayol, que morreu na última segunda-feira, 4, após uma queda. A família do artista falou sobre a queda que levou à morte dele e revelou que ele havia sido diagnosticado com Alzheimer.

Antônia Gomes, cuidadora de Agnaldo, falou sobre o momento da queda. "Ouvi um barulho. Quem estava com ele era a outra cuidadora e ela chegou [e falou]: 'O Agnaldo caiu'".

"Ele saiu [de casa] às 4h30, e faleceu às 8h30", contou a afilhada do cantor, Vanessa Guimarães. "Ele teve uma parada cardíaca depois que tentaram entubá-lo."

Ainda segundo a família, Agnaldo se encontrava afastado dos palcos por causa de uma depressão, agravada pela pandemia. "A gente começou a perceber uns primeiros sinais de [perda de] memória. Foi diagnosticado o Alzheimer", disse também Vanessa.

"A gente quis preservá-lo ao extremo", finalizou, sobre o diagnóstico de Agnaldo.

A reportagem de Agnaldo abordou também o tema do risco de quedas que afeta a população idosa. O músico tinha 86 anos, e já tinha apresentado uma queda anteriormente, o que agravou as chances de um novo acidente.

Além de Agnaldo, Ronnie Von foi mencionado, por ter caído em seu jardim na sexta-feira, 8. "Estava chovendo, meu sapato [era] de sola de couro. Pisei, rolei, fui lá para baixo, caí e bati a cabeça", comentou também.