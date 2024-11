A Fazenda 16: Luana faz protesto de biquíni: 'Usem fio dental'

Luana protestou na manhã desta segunda-feira (22) contra uma fala do dia anterior em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após Albert dizer que é "impossível não olhar" para Luana de biquíni e criticá-la, a peoa amanheceu vestindo apenas as peças de banho e um lenço ao redor do quadril.

Apesar do uso do lenço, Luana protestou. "'Ah, é porque vou me sentir constrangido com você usando esse biquíni'. Quantas vezes a gente já não se sentiu constrangida por causa de um macho? Me poupe. Vai ter que aguentar eu com biquininho mesmo".

Esta é uma singela homenagem a todas as mulheres que são desrespeitadas porque usam roupa curta, porque usam biquíni pequeno, porque usam maquiagem forte. Vou, sim, com meu biquíni fazer o trato dos animais. #MulheresUsemFioDental. Nem é fio dental. É um biquíni de bronze muito lindo Luana

Yuri entrou no "protesto" e disse que também passaria o dia de sunga. "E eu e Bali vamos ficar de sunga. Para vocês que são contra sungas".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 84758 votos 0,11% Albert Bressan 0,56% Babi Muniz 0,08% Fernando Presto 0,41% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 4,05% Gui Vieira 3,47% Gilsão 1,19% Gizelly Bicalho 0,41% Juninho Bill 1,53% Luana Targino 42,77% Sacha Bali 19,99% Sidney Sampaio 12,70% Vanessa Carvalho 12,69% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 84758 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso