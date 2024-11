Relembre 6 vezes em que Donald Trump apareceu na TV e no cinema

Donald Trump, eleito nesta semana o 47º presidente dos Estados Unidos, também tem uma trajetória no audiovisual. O político republicano já apareceu em algumas séries, filmes e animações.

Relembre as aparições de Trump

Um Maluco no Pedaço (1990 - 1996). No episódio, ele interpreta ele mesmo, mas como um empresário de sucesso. Ele estava interessado em comprar a casa em que Will Smith, o protagonista da série, morava.

Friends (1994 - 2004). Apesar de não aparecer propriamente no episódio, Trump é citado quando Monica e Chandler fazem a primeira viagem de casal. Eles confessam ao Joey que viram Donald no elevador, e isso faz com que o amigo descubra que eles estão se envolvendo.

Os Batutinhas (1994). No longa, ele interpreta o papel do pai de um garoto rico. Ele aparece na arquibancada de uma corrida de kart, quando atende uma ligação do herdeiro e diz: "Você é o melhor filho que o dinheiro pode comprar".

South Park (1997 - até hoje). A animação já fez sátiras do político em algumas ocasiões. Tudo começou em 2015, quando criaram o personagem Sr Garrison como uma sátira ao político, que perdeu o emprego depois de criticar o fluxo de imigrantes canadenses ilegais e,posteriormente, ser indicado para a presidência. A série está prevista para retornar ao ar em 2025, e os criadores revelaram que pretendem ignorar o político na nova leva de episódios. "Não acho que haja mais nada que possamos dizer sobre ele", contou Matt Stone à Vanity Fair.

Esqueceram de mim 2 (1992). Na cena do longa, ele se encontra com Kevin, personagem de Macaulay Culkin no Plaza Hotel, que era propriedade do político na época. A participação de Trump é rápida, mas marcou o filme ao ponto do diretor Chris Columbus declarar, em 2023, que ele se forçou a participar do longa. Donald rebateu: "Eu estava muito ocupado, e não queria fazer. Eles foram legais, mas acima de tudo, persistente", escreveu no X, antigo Twitter. Ele ainda falou que sempre recebe ligações quando o filme, considerado um clássico natalino, é exibido na televisão.

Sex and the City (1998 - 2004). Trump é mencionado de forma elogiosa no primeiro episódio da série. Samantha, uma das protagonistas, diz para Carrie que Big —grande interesse amoroso dela na produção— seria o "próximo Donald Trump", se referindo à carreira de empresário dele. Em outro episódio, ele aparece de forma breve, sentado na mesa de um bar na segunda temporada.