Szafir sobre convite para posar nu e ser dotadão: 'Não tinha página tripla'

Luciano Szafir, 55, foi questionado sobre a fama de ser bem dotado e se já recebeu convite para posar nu em revistas masculinas.

O que aconteceu

Szafir foi abordado sobre o assunto durante participação no podcast Papagaio Falante. Na ocasião, ele foi indagado pelo apresentador Serginho Mallandro "se é verdade que tudo nele é realmente comprido", em referência ao seu órgão genital, e se ele recebeu convite para posar nas páginas da extinta G Magazine.

Ao responder a pergunta, o ator disse que "não tinha página tripla, só dupla" na revista, em uma indireta sobre o comprimento de seu órgão genital não caber nas páginas da G.

O ator também disse que quem tiver maiores curiosidades sobre seu genital pergunte para a atriz Alice Borges. "Pergunta para ela, que ela sabe", declarou, referindo-se a sua parceira de cena na minissérie "Labirinto", exibida pela Globo em 1998, quando ele protagonizou uma cena de nudez total.

Luciano Szafir contou que na cena de nudez que gravou com Alice Borges ele sequer usou tapa-sexo. "Primeiro dia de gravação, [meu personagem] era um gigolô, que queria dar um golpe do baú na personagem da Alice, que era milionária e ninfomaníaca, e eu tive que me fantasiar de policial, frentista de posto... E a gente gravou todo o strip em um dia, o tapa-sexo não chegou, olhei para a Alice e falei: 'vou deitar em cima de você, tudo bem?'. A câmera de frente não apareceu, mas apareceu a nudez, eu tomando banho, minha bundona. Fiz pelado, todo mundo olhando. Eu falei para ela: 'desculpa se acontecer alguma coisa ou se não acontecer'".

Em outro momento, Szafir relatou perrengues que passou devido ao genital, por ficar ereto em gravações. Segundo contou, ele já ficou excitado durante uma peça de teatro e a gravação de uma novela durante cena em que beijava uma atriz na piscina — ele não revelou os nomes do folhetim e da peça.