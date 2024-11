Vibrador, o que Gracyanne viu e mais: os papos +18 da semana em A Fazenda

A Fazenda 16 (Record) passou de sua metade e, em Itapecerica da Serra, os peões tiveram uma semana marcada pela eliminação de Zé Love, novos atritos e também alguns papos "para maiores".

Confira as conversas +18 que rolaram na sede:

Assinatura de Privacy. Em um papo na madrugada, os peões revelaram que Zaac havia assinado o Privacy, plataforma de conteúdo adulto, de Fernanda Campos, antes de ingressar no confinamento. "Pagou três meses", relata Gizelly.

Vibrador com chiquote. Gizelly relatou para os amigos algumas de suas experiências usando vibradores e outros adereços sexuais. "Tem um menino rural que fiquei há muitos anos. Ele gosta de mexer com vaca e essas coisas. A Marcela [McGowan] tinha me dado um negócio que de um lado é vibrador reto e do outro um chicote desse tamanho. Ele foi dormir lá em casa porque o amigo dele sumiu, aí eu arrumei a cama dele na sala e tal. Ele deitou e eu ia dormir na minha cama. Gente, eu peguei aquele trem e 'pow pow pow'. Dei uma surra nele de chicote."

Menáge. Sidney revelou ter feito um ménage: "Uma vez eu tava com duas meninas, lindas, maior gatas. Essa história é muito f***." Eu me achando. Duas meninas lindas, não sei o quê. Encontrei elas em um evento, vamos lá para o quarto. Bora aqui, bora ali. Aí rolou, né? Eu me empenhei".

O que Gracyanne viu. Gizelly sugeriu que Gilsão abrisse um OnlyFans e brincou com o affair do peão com a ex-esposa de Belo. "Gilsão, o Brasil inteiro tem curiosidade pra ver o que a Gracyanne viu!"

Depilação e dicas. Sacha deu dicas para Yuri, após o peão comentar que produziria novos conteúdos quando saísse da casa. "Fica sem se depilar até terminar, e aí tu posta aquela foto no estilo natural."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 70745 votos 0,11% Albert Bressan 0,59% Babi Muniz 0,08% Fernando Presto 0,46% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 4,69% Gui Vieira 4,13% Gilsão 1,39% Gizelly Bicalho 0,45% Juninho Bill 1,80% Luana Targino 39,71% Sacha Bali 19,45% Sidney Sampaio 13,00% Vanessa Carvalho 14,11% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 70745 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso