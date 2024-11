Gizelly em A Fazenda: 'Não estou bem desde que Sacha foi para cima de mim'

Gizelly Bicalho disse que ficou mal por uma atitude de Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A ex-BBB foi apontada por Sacha em dinâmica. O fazendeiro disse que ela era uma falsa feminista e levantava pautas sérias para levar vantagem no jogo, e Gizelly se defendeu.

Gizelly: "Eu nunca fui amiga dele, nunca tive interesse. Eu estou mal há dois dias. Acabei de voltar do médico, não estou nem conseguindo falar direito porque tive que tomar medicação. Eu não estou bem desde o dia em que esse cara foi para cima de mim lá na cozinha e falou coisas da minha vida pessoal, distorceu...".

Em seguida, as câmeras foram cortadas. Quando as imagens voltaram, ela estava em prantos, mas a dinâmica seguiu com Flora.

Flora: "Tudo bem? Respira fundo ou então pede para sair, Gi".

