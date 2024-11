D23: Produções da Disney no Brasil trazem Xuxa, Mion e Bruna Marquezine

O último painel da D23, evento para fãs da Disney que foi encerrado no domingo (10), em São Paulo, após três dias intensos no Transamérica Expo Center, foi dedicado a exibir novidades entre as produções brasileiras da Disney. E ele começou e terminou com destaque para figuras televisivas: Xuxa e Marcos Mion.

O que aconteceu

Xuxa veio apresentar a série "Tarã", gravada no Acre. A série conta uma história de defesa dos povos originários e do meio ambiente. Além de muitas imagens de uma natureza exuberante, o filme mostra Xuxa e Angélica trabalhando juntas. No palco, Xuxa desmentiu qualquer rivalidade com a colega de elenco, enquanto Angélica apareceu para o público no telão, comemorando esse trabalho num vídeo pré-gravado. A série será exibida, claro, no Disney+.

Duas horas e muitos trailers depois, para encerrar o painel, um trecho de 11 minutos do filme "M.M.A: Meu Melhor Amigo" foi exibido em primeira mão. Conta a história de um lutador, interpretado por Marcos Mion, que é surpreendido com a notícia de ter um filho de oito anos. Com a morte da mãe, ele precisa cuidar do garoto que é autista. As cenas mostradas trazem os primeiros contratos contatos dele com o menino e também uma sessão de treinamento no qual ele recebe orientações do próprio pai, que é o papel de Antônio Fagundes. O filme entra no cinema em 16 de janeiro.

Entre esses dois momentos, o painel comandado por Otaviano Costa e Carol Moreira passou por várias novas séries e filmes. E também um surpreendente show de mágica. Os ilusionistas Henry e Klauss estavam lá para anunciar o especial ainda inédito que gravaram para a Disney, "Mestres da Mágica". Então ofereceram à plateia uma versão muito reduzida de seu show, que mistura truques, música, dança e muitas luzes. Cartões foram distribuídos em todas as cadeiras disponíveis ao público e eles foram usados para que os dois mágicos comandassem um truque de adivinhação interagindo com todos na plateia. O truque deu certo, e o público se rendeu completamente à dupla. Uma atração inesperada que funcionou muito bem.

Isis Valverde e José Loreto

Isis Valverde e José Loreto divulgaram seus novos trabalhos em séries para o Disney+. Ela veio pessoalmente mostrar o trailer de "Maria e o Cangaço". Com imagens belíssimas, a série se propõe a mostrar o relacionamento entre Maria bonita e Lampião. Quem interpreta o maior cangaceiro de todos é o premiado Júlio Andrade, que pelas cenas exibidas mostra novamente sua incrível capacidade de modificar seu rosto para personificar qualquer tipo que o roteiro exija.

Já Loreto apareceu apenas em um vídeo no telão. O ator convidou o público para assistir "Jogo Cruzado", um projeto de comédia popular que pode atrair a audiência que gosta de futebol. Ele interpreta Mateus, um jogador de sucesso que também se arrisca como rapper. Após sofrer uma contusão muito séria, ele precisa abandonar o esporte e vai tentar uma carreira nas bancadas da TV como comentarista. A comédia romântica então se estabelece pela rejeição imediata entre ele e sua chefe no programa, Elisa, interpretada por Carol Castro, quem também deu um oi na D23 por vídeo.

Bruna Marquezine em painel da D23 sobre 'Amor da Minha Vida' Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Foi exibido um teaser de "Capoeiras", sobre o universo em torno da dança/luta afro. Quatro integrantes do elenco conversaram com a plateia. A curiosidade é que, exceto Juliana Alves, os outros três contaram ter ligações familiares com a capoeira. Raphael Logam, Sergio Malheiros e Bruno Gissoni falaram com a desenvoltura de praticantes de capoeira. Logam é, inclusive, o responsável pelas coreografias na série. Fui anunciada também a sexta temporada de "Impuros", um grande sucesso do streaming que também tem Raphael Logam no elenco

Mas ficou evidente, pelo destaque, que uma grande aposta é "O Amor da Minha Vida", com Bruna Marquezine no gênero comédia romântica. Ela interpreta Bia, uma garota que coleciona rompimentos consecutivos em várias tentativas de namoro. Um trecho do primeiro capítulo foi exibido à plateia e parece ter agradado bastante. No palco, Bruna protagonizou uma conversa muito engraçada com o roteirista da série, Matheus Souza. Ela revelou também que nessa produção está trabalhando como codiretora, em sua estreia atrás das câmeras.

Amyr Klink e 'Saltimbancos'

O diretor Carlos Saldanha, da consagrada animação " Rio", veio mostrar imagens do set das filmagens de "100 Duas", seu primeiro filme em live-action. Ele reproduz a grande aventura do navegador Amyr Link, que em 1984 cruzou sozinho o Oceano Atlântico em um barco pequeno. Mas essa não foi a única novidade de Saldanha. Ele aproveitou para anunciar que está trabalhando numa animação que adapta "Os Saltimbancos", de Chico Buarque. Então Maria Gadú apareceu no palco para cantar uma das canções do musical. O filme ainda não tem previsão de lançamento.

Outro destaque é "Rio de Sangue", que mostrou em seu trailer muitas cenas de ação intensa. Chamou a atenção ver Giovanna Antonelli pegando em armas pesadas no papel de uma ex-policial. Em conflito com garimpeiros ilegais na Amazônia, ela procura salvar uma médica sequestrada pelos bandidos, que é o papel de Alice Wegmann, que foi ao palco conversar com Otaviano Costa sobre o filme.

E um grande anúncio ficou para o final do painel, que é "Mauricio de Sousa: O Filme". A cinebiografia do pai da Turma da Mônica será lançada no ano que vem, quando ele completa 90 anos. E é seu filho, Mauro Sousa, que o interpreta na tela.