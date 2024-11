D23 emociona com enxurrada de trailers e link ao vivo com James Cameron

No sábado (9), segundo dos três dias de atividades da D23, grande evento para fãs da Disney pela primeira vez realizado em São Paulo, a grande atração foi a exibição de muitos trailers de filmes e séries que o público verá em 2025. Esse painel, como são chamadas as sessões de quase duas horas numa arena montada dentro do festival, foi comandado por Otaviano Costa e Mari Palma, e contou com alguns chefões dos estúdios e atores de várias dessas novas atrações. Pelo telão, Otaviano conversou ao vivo com James Cameron, o criador de "Avatar", um ponto alto na programação.

O que aconteceu

No primeiro dia da D23, um painel tinha sido dedicado a filmes produzidos por Disney Studios. No painel do sábado, foram mostradas novidades de três grandes corporações que passaram a fazer parte do grupo: 20th Century Studios, Lucasfilm e Marvel. O bloco final, não por acaso o mais entusiasmado da tarde, foi dedicado à Marvel. Com a presença no palco do norte-americano Kevin Fiege, presidente da empresa e responsável pela criação do Marvel Cinematic Universe.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", com estreia em 14 de fevereiro, e "Thunderbolts*", previsto para 2 de maio, encerram a chamada Fase Cinco do MCU. Uma nova sequência integrada de histórias começa com "Quatro Fantástico: Primeiros Passos", que vai aos cinemas em julho e marca o início na denominada Fase Seis do MCU.

Em fevereiro, o público verá Anthony Mackie interpretando Sam Wilson. Depois de anos como o Falcão, herói voador que colaborava com o Capitão América, ele assume o uniforme e o escudo do herói que carrega as cores da bandeira americana. Há também um novo Falcão, ainda jovem e inexperiente, vivido por Danny Ramirez.

Os dois atores viajaram para São Paulo e participaram da exibição do trailer do novo filme, diante de uma reação histérica da plateia no Transamérica Expo Center. O trailer, inédito, exibe pela primeira vez um personagem polêmico no universo da Marvel: o Hulk Vermelho. Na história, ele é o presidente dos Estados Unidos que sofre mutação com os efeitos dos raios Gama, o mesmo fenômeno que aconteceu com o Hulk verde que todo mundo já conhece.

Entre herói e vilão, o Hulk Vermelho traz o veterano Harrison Ford no papel. Quando ele se transforma, o monstro gerado por computador reproduz os traços do rosto e as expressões do ator, um efeito muito engraçado por ele ser tão conhecido de todo o público.

Embora menos badalado, "Thunderbolts*" promete muito. Ele foi apresentado em um trailer mostrando a difícil convivência em um grupo de heróis formado por rejeitados. Ali ninguém facilita com ninguém, e essa animosidade fornece humor ao filme. O ator grandalhão David Harbour, que faz o papel do irascível herói Guardião Vermelho, subiu ao palco para divertir o público.

Nenhum dos atores de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" compareceu à D23. Mas as primeiras imagens divulgadas nos telões mostraram uma ousadia visual nesse que é o terceiro filme dos quatro heróis no cinema, todos com elencos diferentes. Visualmente, passa a divertida impressão de exibir um futuro que foi imaginado no passado. O resultado é um charmoso retrô futurista.

Reed Richards, o Senhor Fantástico, é interpretado por Pedro Pascal, que também está em um trailer que fez muita gente chorar na plateia. É "Mandalorian & Grogu", derivação para o cinema da série de TV "The Mandalorian", do universo "Star Wars". Na tela, a dupla improvável de um caçador de recompensas e o pequeno Grogu, chamado coloquialmente de "Baby Yoda", numa relação de tom paternal que ganhou o público.

Se "The Mandalorian" fez o caminho da TV do streaming para o cinema, o rebelde Cassian Ardor, mais um personagem "Star Wars", fez o movimento contrário. Ele surgiu no filme "Rogue One" (2016), que conta uma história anterior ao quarto filme na cronologia da saga, "Star Wars: Uma Nova Esperança", o primeiro a ir aos cinemas em 1977.

A Lucasfilm apostou no personagem e lançou uma temporada em 2022 de "Andor", com o mesmo ator de "Rogue One", o mexicano Diego Luna. Ela mostrou como um ladrão acaba se transformando num dos heróis da Aliança Rebelde contra o Império liderado por Darth Vader. A segunda temporada, que estreia no Disney+ em 22 de abril, leva a ação cronologicamente até às vésperas do que acontece em "Rogue One".

E a Lucasfilm ainda mostrou mais uma série de streaming. "Skeleton Crew" traz as aventuras de um grupo de crianças de 10 anos pelos lugares mais perigosos do universo de "Star Wars". Aquele que pode ser chamado no filme de "adulto responsável" é o astro britânico Jude Law, outro que mandou uma mensagem de vídeo para o público da D23.

Já a 20th Century Studios conseguiu abalar com duas produções. Mostrou um trailer de "Operação Vingança", thriller sobre um pesquisador da área tecnológica da CIA que resolve fazer justiça com as próprias mãos quando sua mulher é assassinada por terroristas. O protagonista é interpretado por Rami Malek, que venceu o Oscar na pele de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody". Malek viajou a São Paulo e teve uma interação muito simpática com a plateia.

Cameron direto da Nova Zelândia

Mas o grande trunfo da 20Th Century Studios veio da conexão direta que permitiu a James Cameron aparecer no telão para conversar com Otaviano Costa. Ele falou direto da Nova Zelândia, onde está no meio de processo de filmagem de "Avatar: Fogo e Cinzas", o terceiro filme na saga bilionária do diretor.

Cameron estava descontraído. O diretor falou muito sobre a relação dele com os atores no dia a dia de trabalho, defendeu a natureza e explicou um pouco sobre como é o Povo das Cinzas, novos personagens inseridos nessa terceira fase de "Avatar". Foi recebido pelo público como gênio no cinema que ele realmente é. Mas nada de mostrar qualquer imagem do novo filme.

Para fechar as atrações do painel, falta dizer que Kevin Fiedge chamou ao palco Brad Winderbaum, o chefe da Marvel para as produções de streaming no Disney+. Ele mostrou projetos da Marvel Animation, falando de X-Men e de Homem-Aranha, e trouxe convidados de uma nova live action com o Demolidor.

Charlie Cox, que interpretou o herói no streaming de 2015 a 2018, volta ao personagem em "Demolidor: Renascido". A série chega disposta a acirrar muito a rivalidade entre o justiceiro cego e seu arqui-inimigo, Wilson Fisk, o Rei. Cox e Vincent D'Onofrio, que faz o papel do vilão, foram ao palco e fizeram muitas brincadeiras em cima do ódio mortal que um personagem nutre pelo outro.