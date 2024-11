'Arcane': 2ª temporada começa em pé de guerra ao estilo 'Game of Thrones'

Há três anos, em 2021, "Arcane" se tornava um sucesso repentino na Netflix, bebendo do vasto universo do game "League of Legends" para contar a intriga entre duas irmãs. Agora, a animação retorna para a segunda e última temporada prometendo guerra.

Conflitos políticos

Ainda que o foco do seriado seja a ruptura entre as irmãs Vi e Jinx, a primeira temporada também construiu o mundo cheio de conflitos políticos. O local é marcado pela desigualdade e pelas rixas entre os que moram na rica e luxuosa superfície de Piltover, e aqueles que sobrevivem abaixo dela, no submundo conhecido como Zaun.

Os conflitos internos das protagonistas e políticos do mundo se mesclam a partir da intensa conclusão do ano um, que viu a insana Jinx cometer um atentado contra o alto escalão da rica cidade.

A segunda temporada volta mostrando o impacto do ataque de Jinx e suas sangrentas consequências. Antes, havia um certo acordo de paz entre as distintas cidades, mas a provocação, e um atentado durante o funeral das vítimas do primeiro ataque, fez com com que ambos os lados se preparem para a iminente guerra.

Os dois primeiros episódios, que chegaram ao catálogo do streaming neste sábado (9), mostram o comando de Piltover planejando retaliação pelos crimes de Jinx, enquanto criminosos de Zaun lutam pelo controle do submundo.

A série mantém o ritmo agitado, com bastante ação pelas primeiras ofensivas do combate iminente. Mas também dá espaço para as confabulações políticas. Esse equilíbrio ora faz soar como uma versão animada de "Game of Thrones" em seus papos sobre alianças entre casas, traições e motivações ocultas, e ora soa como "Pinguim" nas disputas entre figurões do crime tentando preencher um vácuo de poder.

No meio disso tudo, Vi e Jinx ainda são o coração da trama. Para se vingar da irmã, a lutadora desafia os próprios traumas e origem ao se aliar com a força policial de Caitlyn, mas logo percebe que seu par romântico está disposto a tudo para concluir a missão.

Ela então se vê dividida por vestir a farda daqueles que mataram seus pais, e pela desconfiança de que sua namorada não é muito diferente dos demais.

Paralelamente, Jinx se vê isolada até no submundo ao ser caçada. Ela é perseguida pelos policiais e por outros criminosos, sedentos pela recompensa em sua cabeça —especialmente agora que a jovem insana não tem mais a proteção de Silco, chefão do crime que era como um pai adotivo.

Assim, ambas não só precisam enfrentar a irremediável disputa entre elas, mas também as crescentes adversidades ao seu redor.

Mesmo que só dois dos seis episódios tenham sido divulgados até agora, "Arcane" fez valer a espera de três anos. A série continua empenhada em construir um universo próprio nas telas, com maturidade no texto e muita criatividade no visual, que segue sendo um dos pontos mais fortes do programa.

Além da estética pintada a mão, as cenas de lutas são muito inventivas e há divertidas experimentações, como sequências que parecem videoclipes, ou então momentos em que as personagens se destacam em cenários de gravuras.

Assim, "Arcane" mantém a liderança entre as melhores adaptações de games na TV. A série promete ainda uma despedida emotiva para Vi e Jinx, mas sem abrir mão de muita ação e intrigas.

Cada um com dois episódios inéditos, os próximos atos da segunda temporada chegam ao catálogo da Netflix em 16 e 23 de novembro.