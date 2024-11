A Fazenda: Zé Love admite erro e diz que beneficiou peões com aliança

Após ser eliminado de A Fazenda 2024 (RecordTV), Zé Love opinou sobre seu período no reality show no Hora do Faro.

O que aconteceu

Zé Love falou sobre as ofensas que proferiu e admitiu erro. "Eu acho que as pessoas que eu ofendi diretamente ali dentro, que foi a Luana, que eu falei que era porca, suja e nojenta, isso eu não tiro uma palavra. Porque são questões do jogo. Mas acho que pelo fato de eu ter levantado a voz para uma mulher, com certeza eu errei. Acho que a gente não tem que levantar voz para mulher. Eu tenho mãe, tenho uma afilhada, tenho uma esposa maravilhosa, e eu nunca levantei a voz para ela. Acho que a única coisa que eu errei foi por ter levantado a voz".

O ex-peão também falou sobre Sacha, que fazia provocações para que Zé perdesse o controle. "A Flora já tinha falado comigo sobre isso. Mas as pessoas estão vendo o jogo, e, se estão concordando com o jogo dele, em que a pessoa, para sair dali, tem que sair agredindo ou fazendo alguma coisa que ela possa se perder aqui fora, aí eu não posso falar nada, né? Porque se você aprova isso..".

Zé ainda debochou, falando que Sacha tem sentimentos amorosos por ele. "Ele me ama, né? Eu acho que, na verdade, ele estava apaixonado por mim. Só pode, porque toda hora ele falava de mim. E, se as pessoas aqui fora não estavam vendo isso, ou se apoiam isso... de verdade, eu não sei como o jogo está sendo visto".

O ex-atleta também afirmou que Albert e Flor se beneficiaram pela aliança com ele no início. "Eles já estão longe no jogo justamente por terem se aliado a mim. Naquele momento eu tinha os votos da casa, e, para eles, era muito confortável estar comigo no jogo em certas partes - não estando verdadeiramente, mas para somar no grupo. Porque, assim, eles não iam ser votados para ir para a Roça".

