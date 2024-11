A Fazenda: Em treta, Gizelly acusa Albert de machismo e cita esposa do peão

Albert e Gizelly discutiram durante dinâmica de apontamento em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão apontou a ex-BBB na atividade. Albert disse que não compactua com atitudes do Sacha, mas reprova a fala de Gizelly que o mandou colocar a mãe no lixo. Ele também citou que a ex-BBB afirmou que o reality show rural era o programa de "maior baixo nível". Albert, por fim, se queixou de falas e "piadas" supostamente etaristas de Gizelly.

Gizelly caiu no choro e se defendeu, dizendo que se trata apenas de uma brincadeira e que gosta muito de Flor Fernandez. Ela também disse que sua avó, de 81 anos, é a pessoa mais importante de sua vida, e que faz parte da comissão do idoso para defender vítimas idosas.

Gizelly: "A brincadeira que eu faço de velho - e é óbvio que uma pessoa de 40 anos não é velha - é com pessoas que são meus amigos. E eu não posso deixar de pontuar que, mesmo sem falar com a Luana, você abaixou a sua cueca - uma das cenas mais vergonhosas da televisão brasileira - zombando da profissão dela, que vende biquíni e anda com fio-dental. Eu poderia dar risada, mas aquilo foi ridículo".

Albert: "Foi ridículo mesmo".

Gizelly: "Extremamente machista, deselegante. (...) Eu e a Flora tivemos o cuidado de falar com você, e aí que você foi notar. (...) Eu vou sempre defender a Luana enquanto mulher dentro desta casa. Você falou da bunda da menina...".

Albert: "Não falei da bunda, não. Falei: 'Vou lançar cuecas Baia'. Eu já conversei com ela. Você vai falar dela ou de você?".

Gizelly ainda contou que estava debilitada quando cometeu a infração de descer para a área dos animais sem as galochas, e que Albert apontou que ela era a culpada assim que o sinal da punição ressoou.

Albert: "Você não assume os seus atos, você não tem jogo próprio, você muda de grupo em grupo...".

Gizelly: "Albert, você fala dos outros e está colando no grupo de quem? Você já virou chacota para a casa inteira. Você acha que ficou conhecido no outro programa [Power Couple] sabe por quê? Porque você não deixava sua esposa falar".

Albert: "Você é muito baixa! Você usa argumentos dos outros para jogar. Você não tem argumento próprio. Você melhorou agora para me atacar. Eu não sou machista, não sou preconceituoso. (...) Eu fiz papel ridículo, sim, mas não sou do seu nível! E não uso as pautas dos outros para atacar os outros".

Os dois seguiram debatendo. Gizelly afirmava que Albert era "mauricinho", enquanto o peão negava.

Albert: "Você não assumiu que você tomou punição! Você chora quando quer se defender. Gizelly, você é a melhor do mundo. Você coloca o patrimônio, a casa das pessoas no jogo. Você é fodástica, porque tem uma equipe absurda, isso e aquilo. Mas, quando você quer se defender, você fica nesse estado".

Gizelly: "Eu já estou [nesse estado] há dois dias".

Albert: "Não é culpa minha. O negócio fica conveniente até não ser. E eu não vou admitir falar de pauta machista pra mim, porque não sou machista. (...) Sabe quem são meus aliados aqui? É o público. Estou aqui por causa de mim e de vocês [público]".

Gizelly: "E da sua esposa".

Albert: "Não fala da minha esposa, por favor".

Em seguida, Gizelly chorou muito e pediu a tesoura usada na dinâmica. Ela disse que queria se automutilar.

