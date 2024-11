A Fazenda 2024: Albert vence 8ª Prova de Fogo; veja quem está na Baia

Na tarde de domingo (10), aconteceu a oitava Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV). Albert saiu como vencedor e agora detém os poderes do lampião.

O que aconteceu

A prova exigiu conhecimento e agilidade. A competição será exibida na íntegra na segunda (11), na RecordTV.

Nove competidores participaram da dinâmica. Albert, Yuri e Luana competem. Cada um levou três ajudantes. Eles escolheram, respectivamente, Gui e Babi; Gilson e Juninho; e Fernando e Vanessa.

Os perdedores foram direto para a baia: Yuri, Vanessa, Juninho e Luana. Eles vão dormir com o cavalo Colorado esta semana.

Antes da atividade, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana. Segundo a apresentadora, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção A) Escolha três peões da Sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 68539 votos 0,09% Albert Bressan 0,56% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,45% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 4,82% Gui Vieira 4,24% Gilsão 1,42% Gizelly Bicalho 0,44% Juninho Bill 1,84% Luana Targino 39,86% Sacha Bali 19,05% Sidney Sampaio 12,60% Vanessa Carvalho 14,50% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 68539 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso