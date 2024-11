Zé Love sobre Albert em A Fazenda: 'Sempre quis ser líder, nunca conseguiu'

Zé Love opinou sobre Albert Bressan após ser eliminado de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Zé disse que Albert tentou comandar o próprio grupo no reality. "O Albert sempre quis ser líder. Ele quis sempre ter o grupo dele. Só que ele nunca conseguiu. Porque, realmente, as pessoas - dos dois grupos - não gostam do Albert. A própria Babi, a Gizelly acham a presença dele um pouco pesada", afirmou, na Live do Eliminado.

O ex-peão citou alguns comportamentos de Albert que o estariam prejudicando. "Ele fala muito de jogo, do outro reality em que ele estava, ele quer sempre colocar ele como última bolacha do pacote. E as pessoas não gostavam dessa maneira de abordar. Mas ele sempre tentou dar a última palavra, falar o que ele pensa, e nunca ninguém aceitou. As pessoas iam e faziam o contrário".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 36019 votos 0,13% Albert Bressan 0,87% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,74% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 5,71% Gui Vieira 8,00% Gilsão 2,67% Gizelly Bicalho 0,72% Juninho Bill 3,41% Luana Targino 37,79% Sacha Bali 19,73% Sidney Sampaio 8,04% Vanessa Carvalho 12,06% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 36019 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso