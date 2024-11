Whindersson fala sobre criticas por causa de Neymar: 'Não falo há 2 anos'

Whindersson Nunes contou, em entrevista ao "Angélica: 50 e Uns", que está sem falar com Neymar há pelo menos dois anos. Eles já foram próximos no passado.

O que aconteceu

A última interação de Whindersson com o atleta aconteceu em meio às tragédias no Rio Grande do Sul. O comediante ficou muito ativo para ajudar vítimas das enchentes e, em determinado momento, pediu ajuda à família de Neymar.

Whindersson contou que precisava transportar alguns drones até o RS. Ele entrou em contato com Rafaella, irmã de Neymar, para fazer o pedido. "Ele me emprestou e em meia hora a gente mandou os drones".

Depois da ajuda de Neymar, Whindersson disse que o jogador passou a ser alvo de críticas. Ele saiu em sua defesa, o que causou uma confusão. "Acharam que eu estava defendendo o Neymar. Eu não falo com o Neymar já tem dois anos. Eu falo [o nome dele] porque o rapaz ajudou".

O comediante não deu detalhes sobre o motivo que o afastou do jogador. "Eu me vi um dia no top: Whindersson fazendo tudo pelo Brasil e no outro, cancelado", disse ele sobre o momento.