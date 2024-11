Val Marchiori diz que Xuxa está 'acabadinha': 'Mas adoro ela'

Val Marchiori, 50, disse "adorar" Xuxa, 61, mas criticou a aparência da apresentadora.

O que aconteceu

Marchiori falou sobre a aparência de Xuxa ao receber Mara Maravilha, 56, em seu podcast. Na ocasião, a socialite repercutiu o trio formado por Mara, Xuxa e Angélica, 50, e destacou que, das três, a mãe de Sasha é a que está mais "acabadinha".

"Da sua época, Xuxa, Angélica, a mais bonita é você. Acho elas ok, mas você é que se mantém linda... A Xuxa está aí, mas está acabadinha... E tudo bem, adoro ela", declarou Marchiori.

Mara evitou falar sobre a aparência das ex-colegas, mas criticou os looks da esposa de Luciano Huck. "Angélica tinha que dar um up no personal stylist dela. Ela é milionária, pode fazer um conceito de uma mulher madura, bem resolvida. Se eu tivesse que pontuar algo sobre ela, é isso".

Ainda, Mara ressaltou que Angélica "está bonita". Em relação à Xuxa, ela se recusou a falar após os últimos atritos entre as duas. "A outra eu não quero mais ficar falando".

Vale destacar que Val Marchiori tem histórico de criticar a aparência das famosas. Em março deste ano, ela detonou o corpo de Gracyanne Barbosa e afirmou que a influenciadora "não é uma mulher, mas um homem". Marchiori também criticou a forma de se vestir de Paula Fernandes, a quem chamou de "chata", e já foi processada por danos morais por Jojo Todynho sob a acusação de gordofobia — essa ação foi extinto porque Jojo não compareceu a audiência de conciliação, em fevereiro de 2024.