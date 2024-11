Tata expõe empresa após comercial com Inês Brasil e Narcisa: 'Cara de pau'

Tata Werneck compartilhou uma série de críticas a uma empresa que contratou Narcisa e Inês Brasil para uma campanha publicitária.

O que aconteceu:

Segunda a apresentadora, a empresa entrou em contato com ela para propor sua participação e depois não respondeu mais. Tata contou que a ideia por trás da campanha surgiu justamente depois da participação de Narcisa e Inês no "Lady Night".

No comercial, uma atriz foi escalada para reagir aos comentários de Narcisa e Inês, de forma semelhante ao que Tatá fez no programa. "Obrigada pelo total descaso e cara de pau comigo", disse.

A empresa em questão deixou um comentário no perfil no Instagram da apresentadora, dizendo que a peça publicitária faria parte do "Tataverso". "Me orçaram e sumiram e ainda tentaram engajar na minha página como se eu fizesse parte", escreveu.

Internautas questionaram sobre o valor do cachê de Tata, como se isso fosse um impeditivo para sua contratação. Em resposta, ela disse que faria até de graça. "E eles dividem meu cachê entre Inês, Narcisa e a atriz maravilhosa que fez. Não é sobre isso".