Sobrinho de Bruno Mars ganha camisa do Flamengo após shows do cantor no BR

Liam Hernandez, sobrinho de Bruno Mars, ganhou uma camiseta personalizada do Flamengo. Eric, pai do menino, compartilhou uma foto dele usando a peça nas redes sociais.

O que aconteceu

Liam, de 14 anos, apareceu com a peça esportiva poucos dias do fim da temporada de Bruno no Brasil. A camiseta do time carioca foi um presente de Eric. "Um pedaço do Brasil para Liam", escreveu ele nas redes sociais.

Eles esteviveram em um jogo do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã. Bruno também estava acompanhado de Rosé, estrela do kpop e parte do grupo BLACKPINK com quem lançou o single "APT".

A peça leva o sobrenome da família. Hernandez, inclusive, faz parte do nome real de Bruno Mars: Pete.

Além de Bruno, Eric também curtiu diversos momentos no Brasil. Ele toca bateria na banda do irmão, e chegou até a ganhar um CPF improvisado por fãs.

Durante a passagem de Bruno pelo Brasil, Eric visitou diversos pontos turísticos. Em Curitiba, chegou a posar ao lado de capivaras. Em São Paulo, foi ao Beco do Batman, na região da Vila Madalena, e também posou ao lado do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.