Elba, Alceu, Geraldo, Zeca: veja fotos do segundo dia do Rock the Mountain

Muita música brasileira ecoa pela região serrana do Rio de Janeiro neste sábado (9), onde acontece, em Petrópolis, o segundo dia do Rock the Mountain 2024. O Grande Encontro com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Matuê, Pitty e CPM 22 são as atrações principais.

Veja abaixo fotos dos shows dos dois palcos principais do festival, que continua neste domingo (10) e no próximo fim de semana.

Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho faz o seu brinde já tradicional no festival Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Zeca Pagodinho durante show que fez no sábado (9), no festival Rock the Mountain, em Petrópolis (RJ) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

O Grande Encontro

Elba Ramalho canta no palco do Rock the Mountain 2024 na tarde de sábado (9), em Petrópolis (RJ) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Geraldo Azevedo durante show do Grande Encontro no sábado (9), em Petrópolis (RJ), no festival Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Alceu Valença canta no festival Rock the Mountain 2024, no sábado (9), em Petrópolis (RJ) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam O Grande Encontro no Rock the Mountain 2024, no sábado (9), em Petrópolis (RJ) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Àttooxxá

Àttooxxá se apresenta no Rock the Mountain 2024 no sábado (9), em Petrópolis (RJ) Imagem: Jorge Porci/Divulgação