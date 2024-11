Prima Facie: conheça a peça que inspirou Tatá Werneck a revelar abuso

Tatá Werneck emocionou o público do "Lady Night" nesta semana ao falar sobre sua experiência com abuso sexual.

A peça "Prima Facie", com Débora Falabella, foi o que inspirou o desabafo. "Fui assistir a essa peça com meus pais. Eles lembraram do momento... Eu nunca falei disso, porque tenho medo de falar disso. Eles lembraram quando eu sofri uma coisa séria, e as perguntas que eram feitas sempre diminuindo ou descredibilizando... Desculpa, gente, perdi o controle aqui", disse a apresentadora, a ponto de chorar.

Débora interpreta Tessa, uma advogada que defende acusados de violência sexual. Sua vida muda quando ela sofre um abuso e precisa rever seus próprios valores e princípios, além de refletir sobre o sistema judicial.

"Prima Facie" estreou em Londres em 2022. O sucesso foi tanto que a autora, Suzie Miller, foi convidada para debater o abuso de mulheres na última assembleia da ONU.

A peça está em cartaz em São Paulo. Os ingressos custam R$ 150 e estão esgotados até dezembro. No entanto, foi aberta uma nova temporada entre 07 de fevereiro e 30 de março de 2025.

"Prima Facie"

Datas: 7 de novembro de 2024 a 30 de março de 2025

Horários: quinta, sexta e Sábado às 20, domingo às 18h

Local: Teatro Vivo (avenida Doutor Chucri Zaidan, 2.460 - Morumbi, São Paulo)

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$150