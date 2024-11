Luciana Gimenez faz ensaio sensual de topless e meia-calça

Luciana Gimenez, 55, compartilhou em uma rede social um ensaio sensual de topless em sua casa.

O que aconteceu

A apresentadora realizou o ensaio vestida somente com uma meia-calça e sapatos de salto alto. "Sextou"

Nas imagens, Gimenez aparece como se fosse pega no flagra e fazendo "carão" em frente ao espelho do banheiro. Ela também deixou aparecer uma tatuagem discreta que possui no tornozelo.

Luciana Gimenez sensualiza em fotos Imagem: Reprodução/Instagram

A apresentadora recebeu diversos elogios. "Espetacular e perfeita", disse um. "Que show é esse, meu Brasil. Linda, estilosa e, ainda por cima, no salto 15", brincou outra.