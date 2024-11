Colaboração para Splash, no Rio

Muitos famosos botaram o pé na estrada e subiram a serra para curtir o Rock the Mountain 2024. O segundo dia do festival acontece neste sábado (9), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Veja quem passou por lá.

Débora Nascimento

A atriz Débora Nascimento no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Rodrigo Simas e Agatha Moreira no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Sophie Charlotte

A atriz Sophie Charlotte curte o Rock the Mountain no sábado (9) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Thaila Ayala e Renato Góes

Thaila Ayala e Renato Góes no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

O ator Renato Góes assiste aos shows do Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Letícia Colin

Letícia Colin curte com o filho, Uri, a tarde de sábado (9) no Rock th Mountain Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Letícia Colin curte com o filho, Uri, o festival Rock the Mountain, no sábado Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Luis Lobianco

O ator Luis Lobianco curte o Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Marcus Majella

Marcus Majella no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Aline Borges

Aline Borges dançou muito no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Clara Buarque