Letícia Colin nega romance com Gabriel Stauffer: 'Respeitem meu luto'

Letícia Colin, 34, negou o romance com Gabriel Stauffer, 36, após o fim do seu casamento com Michel Melamed, 48.

O que aconteceu

A atriz se pronunciou após rumores de que estaria vivendo um romance com o ator. "São falácias sobre a minha vida, não estou separada há quatro meses, não estou ficando com o ator que apontaram."

Respeitem meu luto, meu tempo e a sensibilidade com que tenho tratado esse assunto [a separação] nessa vida pública Letícia Colin

A artista ainda disse que a exposição do assunto pode ajudar outras pessoas. "Acho que a gente pode ajudar outras pessoas falando sobre isso. Com verdade, com honestidade. Não acreditem no que saem por aí"

Em julho deste ano, Letícia Colin anunciou a separação de Michel Melamed, com quem tem um filho, Uri, de 4 anos.