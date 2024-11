Gusttavo Lima brinca sobre novo visual: 'Pra fugir de um povo aí'

Gusttavo Lima, 35, brincou sobre sua mudança de visual - ele raspou a barba e adotou um bigode.

O que aconteceu

Durante um show particular na Ilha de Comandatuba, na Bahia, o cantor comentou o seu novo visual. "Estou fugindo de um povo aí"

Em meio às risadas, o cantor falou sobre uma situação que viveu logo após raspar a barba. "Eu fui descer no aeroporto, desci do avião e fiquei do lado do rapaz. Ele perguntou: 'Que horas o cantor vai descer?' Fiquei uns 30 minutos ali. Aí ele me perguntou: 'O que você é dele?' E eu disse: 'Sou o irmão mais novo'."

Gusttavo Lima brincou durante o show que adotou um novo visual para fugir de um povo aí. Kkkkkkkkkk pic.twitter.com/w5b00al2Iz -- SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) November 9, 2024

Em setembro, a Justiça de Pernambuco pediu a prisão do cantor sertanejo investigado na operação Integration, que também deteve a influenciadora Deolane Bezerra. Gusttavo Lima se declarou inocente.

O Ministério Público de Pernambuco revogou a prisão ainda em setembro. Com a revogação, todas as medidas cautelares foram revertidas. O passaporte de Lima voltou a ter validade, e o bloqueio de suas contas e a suspensão de seu porte de arma foram cancelados.

As investigações sobre seu suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro continuam.