Gizelly chora sozinha no chão da sala durante 8ª festa de A Fazenda

Pouco antes do fim da oitava festa de A Fazenda 16 (Record), Gizelly deixou o evento e foi chorar na sede.

O que aconteceu

A ex-BBB se afastou dos amigos, foi até a sala e desabou em lágrimas.

Gizelly sentou no chão da sala, encostada ao sofá, e chorou.

Minutos antes, a peoa disse imaginar que estava curtindo sua última festa.

Gizelly desabafou. "Minha última festa, Flor..."

Flor tentou animar a amiga. "Não é! Aqui tudo muda, tem o Lampião ainda, e você pode voltar Fazendeira! Nada é impossível. Como diz Adriane: só acaba quando termina!"

