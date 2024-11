Flora faz desabafo após suposta fala preconceituosa de Sacha: 'Muito sério'

Flora Cruz fez um desabafo após saber de suposta fala preconceituosa de Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Flora se mostrou magoada ao saber que Sacha teria dito que ela tem "limitações". A filha de Arlindo Cruz desabafou com Babi Muniz, Fernando Presto e Gilson de Oliveira na academia.

Flora: "Gente, preciso confessar que fiquei muito triste. Muito chateada. Muito! Tá doendo, sabe?".

Fernando: "Lógico que dói!".

Babi: "Ah, amiga, não fica assim".

Flora: "Mas eu preciso confessar que dói".

Gilson: "O quê?".

Flora: "Essa palhaçada dele [Sacha] hoje, Gilsão. É me colocar numa caixinha, num estereótipo. É me desencorajar, sabe? Eu estou aqui porque eu posso, igual todo mundo".

Babi: "Se você tivesse algum tipo de limitação estúpida que ele acha, as provas para você seriam adaptadas. E não. Você faz tudo como todo mundo e acabou".

Fernando: "Você já competiu em prova em que ficou na frente dele, inclusive".

Flora: "Todas! Todas as que eu fiz com ele eu fiquei na frente".

Gilson: "Usa isso como arma. Aliás, como defesa".

Flora: "Cara, eu estou numa 'responsa' muito séria. Eu sou a única pessoa preta deste programa. E isso não é uma coisa que me diferencia de ninguém. Mas só tem eu. Então aqui eu represento muita gente, muitas causas. Esse cara quer abrir a boca para falar de pauta. Ele não tem lugar de fala. Não tem mesmo! A única pessoa preta, única pessoa gorda, sou eu. A 'diferente', entre aspas, sou eu. Então é muito chata ficar sendo apontada pelo que você é. A cabeça dá uma pirada, mesmo sabendo quem eu sou e quem eu represento. Uma fala dessa inibe a pessoa de acreditar nela. É muito sério. Ele é preconceituoso pra caralh*".

