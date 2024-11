Flor ri de 'micos' de Gizelly em festa de A Fazenda: 'Vazou o absorvente'

Flor Fernandez e Albert Bressan comentaram sobre o comportamento de Gizelly Bicalho na festa de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Flor se divertiu lembrando os casos. Albert, porém, se mostrou indignado.

Flor: "E a Gi ontem perguntando para o cara [da banda]: 'Quem ganhou [a eleição] para prefeito?'".

Albert: "Ela é sem noção... E ela agachando na frente dos caras da banda?".

Flor: "E vazou o absorvente que ela estava. E ela deitou com as pernas abertas assim...".

Albert: "Meu Deus! Que vergonha!".

Flor: "Foi divertido. Eu só ria".

Albert: "Ela começou a fazer o 'quadradinho de 45'. Meu Deus! A saia levantou...".

Flor: "Ela estava com uma calcinha shorts, só que era bege. Aí aquela manchinha atrás... [ri]".

