Fiuk, 34, interagiu com seus seguidores no sábado (9) com uma foto sem camisa.

O que aconteceu

O ator publicou a imagem nos seus Stories e brincou. "Fala comigo, vida. Educados respondem."

Na foto, Fiuk posa sem camisa diante de um espelho e deixa suas tatuagens à mostra.

Recentemente, o ator e cantor contou que está parando de fumar e pediu apoio dos fãs.

